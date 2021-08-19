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Караваев: «Мы создавали свои моменты, а «Ингулец» очень хорошо оборонялся»

Защитник «Динамо» – о ничьей с командой из Петрово
Футбол Украинская Премьер-лига
15:57
Караваев: «Мы создавали свои моменты, а «Ингулец» очень хорошо оборонялся»
Александр Караваев / Фото - footboom
Защитник «Динамо» Александр Караваев в эфире программы «Футбол NEWS» поделился эмоциями после ничейного результата с «Ингульцом» (1:1) в матче 4-го тура УПЛ.

«У нас не было моментов на 3-4 гола. Мы создавали свои моменты, а «Ингулец» очень хорошо оборонялся, перекрыл всей командой все зоны. Сзади закрывали все, нам было тяжело подойти к их воротам. А они выбегали в контратаки, у них появлялись моменты. Тяжелая игра. Не играли так, как должны были играть. Виновата вся команда. Должны были и накрыть, и перекрыть, и не дать пробить. Начнем разбирать эту игру и посмотрим. У нас игры через два на третий, через три на четвертый – некогда горевать или радоваться, надо двигаться дальше».


Напомним, голкипер «Ингульца» Богдан Шуст признан лучшим игроком четвертого тура чемпионата Украины.
Владимир Кириченко
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Теги

Александр Караваев Динамо Киев Ингулец

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