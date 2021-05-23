Экс-арбитр FIFA: «Очевидно, Караваев хотел сыграть в мяч, но в силу разных обстоятельств ему это не удалось»
Караваев: «На первом месте в матче с Бахрейном будет просмотр нашей готовности»
Украина сыграет первую товарищескую игру перед Евро-2020
17:23
Александр Караваев / Фото: Football.ua
Защитник сборной Украины Александр Караваев назвал задачу команды в товарищеской игре с Бахрейном.
«Результат во всех матчах важен. То есть, он не выходит на первый план, но важен, конечно. Как выходить на матч без желания выигрывать? Это невозможно.
На первом месте будет просмотр нашей готовности, тактических схем, которые мы отрабатываем, – перенести это в игру. Это будет проверочный матч, после которого будет анализ, чтобы более тщательно подготовиться к последующим встречам».
Матч с Бахрейном начнется в 21:00.
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