Караваев: «На первом месте в матче с Бахрейном будет просмотр нашей готовности»

Александр Караваев / Фото: Football.ua

Защитник сборной Украины Александр Караваев назвал задачу команды в товарищеской игре с Бахрейном.

На первом месте будет просмотр нашей готовности, тактических схем, которые мы отрабатываем, – перенести это в игру. Это будет проверочный матч, после которого будет анализ, чтобы более тщательно подготовиться к последующим встречам».