Караваев: «Наш путь на Евро – исторический»
Защитник сборной Украины Александр Караваев вспомнил отборочный этап на Евро-2020, который национальная команда завершила на 1-м месте в группе.
«Я бы назвал наш путь на Евро-2020 историческим. Не многим командам удается пройти отборочный этап без поражений. После гостевого матча с Португалией мы еще больше почувствовали уверенность в своих силах, у нас словно выросли крылья. И здесь дело не столько в ничейном результате, сколько в хладнокровии, которое продемонстрировала наша команда по ходу того матча.
Перед стартом отбора Андрей Николаевич акцентировал наше внимание на том, что самыми главными факторами в достижении результата является дисциплина на футбольном поле и выполнение тренерских установок.
К примеру, Мауро Тассотти очень много работает с защитниками. В оборонительных действиях очень важно быть все время сконцентрированным, правильно выбирать позицию. Играть так, чтобы тебе было удобно действовать против атакующего игрока. Ну, и, естественно, акцент делается на тактических перестроениях, когда команда атакует и когда обороняется».
Ранее стало известно, что сборная Украины определилась с ареной, где будет тренироваться во время Евро-2020.
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