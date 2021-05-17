Караваев: «Наш путь на Евро – исторический»

Александр Караваев / Фото: Transfermarkt

Защитник сборной Украины Александр Караваев вспомнил отборочный этап на Евро-2020, который национальная команда завершила на 1-м месте в группе.

Перед стартом отбора Андрей Николаевич акцентировал наше внимание на том, что самыми главными факторами в достижении результата является дисциплина на футбольном поле и выполнение тренерских установок.

К примеру, Мауро Тассотти очень много работает с защитниками. В оборонительных действиях очень важно быть все время сконцентрированным, правильно выбирать позицию. Играть так, чтобы тебе было удобно действовать против атакующего игрока. Ну, и, естественно, акцент делается на тактических перестроениях, когда команда атакует и когда обороняется».