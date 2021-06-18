Сидорчук: «Замечательно, что Ярмоленко почувствовал уверенность»
Караваев: «Наверное, карточку Ярмоленко уже пополнили»
Защитник оценил действия лучшего игрока матча с Северной Македонией
15:21
Александр Караваев / Фото: УАФ / Павел Кубанов
Защитник сборной Украины Александр Караваев на пресс-конференции УАФ отреагировал на действия Андрея Ярмоленко, который в шутку предложил Heineken и Coca Cola связаться с ним для сотрудничества.
Не в курсе, у Ярмоленко уже было пополнение карточки после пресс-конференции?
Не знаю, наверное, уже зашло. Посмотрим, если на ужин будет что-то новое.
Напомним, что Ярмоленко стал лучшим игроком матча с командой Северной Македонии, в котором украинцы добыли первую победу на Евро-2020.
Комментарии 0