Караваев: «Наверное, карточку Ярмоленко уже пополнили»

Защитник оценил действия лучшего игрока матча с Северной Македонией

Александр Караваев / Фото: УАФ / Павел Кубанов

Защитник сборной Украины Александр Караваев на пресс-конференции УАФ отреагировал на действия Андрея Ярмоленко, который в шутку предложил Heineken и Coca Cola связаться с ним для сотрудничества.



Не в курсе, у Ярмоленко уже было пополнение карточки после пресс-конференции?

Не знаю, наверное, уже зашло. Посмотрим, если на ужин будет что-то новое.

Напомним, что Ярмоленко стал лучшим игроком матча с командой Северной Македонии, в котором украинцы добыли первую победу на Евро-2020.