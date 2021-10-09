Александр Караваев / Фото: УПЛ

Защитник сборной Украины Александр Караваев назвал козыри сборной Финляндии.

- С чем лично у вас ассоциируется Финляндия?

– Лично у меня ассоциируется с сауной, хоккеем, снегом и Санта-Клаусом. Знаю также, что есть известная водка из этой страны. Так и называется – Finlandia.

- Назовете самого известного финского спортсмена?

– Конечно же – это автогонщик Мика Хаккинен, неоднократный чемпион мира в Формуле-1. Хоть я и не слежу за этим видом спорта, но о таком спортсмене, естественно, слышал.

- А кто в Финляндии считается легендой футбола за всю его историю?

– Ну, этот вопрос несложный. Это многолетний игрок финской сборной Яри Литманен, когда-то блиставший в «Аяксе», «Барселоне» и «Ливерпуле».

- Кого из финских легионеров помните по выступлениям в чемпионате Украины?

– Бывшего киевского динамовца Романа Еременко. Очень сильный футболист.

- Как бы коротко охарактеризовали финский футбол?

– Силовой и организованный.

- Самые важные козыри нынешней сборной Финляндии?

– Сплоченность коллектива, дисциплина и бойцовские качества.

- Кто из нынешних футболистов финской сборной входит в категорию топ?

– Конечно же, это нападающий Теему Пукки.