Караваев назвал козыри сборной Финляндии
Защитник сборной Украины Александр Караваев назвал козыри сборной Финляндии.
– Если я куда-то еду, лечу по профессиональным делам или же еду на отдых либо экскурсию, то обязательно узнаю о местной культуре.
- С чем лично у вас ассоциируется Финляндия?
– Лично у меня ассоциируется с сауной, хоккеем, снегом и Санта-Клаусом. Знаю также, что есть известная водка из этой страны. Так и называется – Finlandia.
- Назовете самого известного финского спортсмена?
– Конечно же – это автогонщик Мика Хаккинен, неоднократный чемпион мира в Формуле-1. Хоть я и не слежу за этим видом спорта, но о таком спортсмене, естественно, слышал.
- А кто в Финляндии считается легендой футбола за всю его историю?
– Ну, этот вопрос несложный. Это многолетний игрок финской сборной Яри Литманен, когда-то блиставший в «Аяксе», «Барселоне» и «Ливерпуле».
- Кого из финских легионеров помните по выступлениям в чемпионате Украины?
– Бывшего киевского динамовца Романа Еременко. Очень сильный футболист.
- Как бы коротко охарактеризовали финский футбол?
– Силовой и организованный.
- Самые важные козыри нынешней сборной Финляндии?
– Сплоченность коллектива, дисциплина и бойцовские качества.
- Кто из нынешних футболистов финской сборной входит в категорию топ?
– Конечно же, это нападающий Теему Пукки.
Начало матча Финляндия – Украина – в 19:00.
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