Караваев: «Не сказал бы, что отсутствие Малиновского сильно повлияло на игру»

Александр Караваев / фото - Football24

Правый защитник сборной Украины Александр Караваев высказался об отсутствии хавбека Руслана Малиновского в матче с Англией (0:4):

Не сказал бы, что отсутствие Руслана сильно повлияло на игру. В первом тайме мы очень хорошо действовали, перекрывали зоны.

Конечно, всегда хочется, чтобы было усиление, особенно при выходе на замену».