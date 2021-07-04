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Караваев: «Не сказал бы, что отсутствие Малиновского сильно повлияло на игру»

Вряд ли один хавбек сильно бы изменил ситуацию
Футбол Евро-2020
18:39
Караваев: «Не сказал бы, что отсутствие Малиновского сильно повлияло на игру»
Александр Караваев / фото - Football24

Правый защитник сборной Украины Александр Караваев высказался об отсутствии хавбека Руслана Малиновского в матче с Англией (0:4):

«У нас все равны – любой игрок может выйти на поле и сыграть на любой позиции. У нас очень серьезная конкуренция.

Не сказал бы, что отсутствие Руслана сильно повлияло на игру. В первом тайме мы очень хорошо действовали, перекрывали зоны.

Конечно, всегда хочется, чтобы было усиление, особенно при выходе на замену».

Как стало известно, Малиновский не смог принять участие в матче из-за боли в приводящей мышце.

Также, из-за травмы не смог завершить матч защитник Сергей Кривцов, который повредил колено в первой половине встречи. А Александр Зинченко играл в том матче через боль, поэтому не мог закрыть полностью левую бровку и вынужден был играть в центре полузащиты.

Напомним, сборная Украины заработала на Евро-2020 16 миллионов Евро.

Источник: УАФ Павел Харченко
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Теги

Украина – Англия сборная Украины (футбол) Руслан Малиновский Александр Караваев

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