Караваев: «Не сказал бы, что отсутствие Малиновского сильно повлияло на игру»
Правый защитник сборной Украины Александр Караваев высказался об отсутствии хавбека Руслана Малиновского в матче с Англией (0:4):
«У нас все равны – любой игрок может выйти на поле и сыграть на любой позиции. У нас очень серьезная конкуренция.
Не сказал бы, что отсутствие Руслана сильно повлияло на игру. В первом тайме мы очень хорошо действовали, перекрывали зоны.
Конечно, всегда хочется, чтобы было усиление, особенно при выходе на замену».
Как стало известно, Малиновский не смог принять участие в матче из-за боли в приводящей мышце.
Также, из-за травмы не смог завершить матч защитник Сергей Кривцов, который повредил колено в первой половине встречи. А Александр Зинченко играл в том матче через боль, поэтому не мог закрыть полностью левую бровку и вынужден был играть в центре полузащиты.
Напомним, сборная Украины заработала на Евро-2020 16 миллионов Евро.
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