Караваев: «Нельзя доводить до такого игру, которую контролируешь»

Александр Караваев / фото - Динамо Киев от Шурика

Защитник сборной Украины Александр Караваев прокомментировал победу национальной команды над Северной Македонией (2:1) в матче 2-го круга группового этапа Евро-2020.

Моя передача на Ярмоленко? Я долгое время играл на этой позиции. Наигрывали такие угловые еще в «Заре». Нужно переправить мяч на дальнюю штангу, когда защитники этого не ожидают. Можно сказать, что это не наигранно, но нас просили так делать.

Какое настроение на матч с Австрией? Эмоции только положительные. Тренерский штаб говорит, что нам не нужно зажиматься и играть с позитивным настроем. Нужно правильно восстановиться и правильно подготовиться к матчу с Австрией. Это будет решающий матч».

Напомним, Андрей Шевченко также подвел итоги этого матча.