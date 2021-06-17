Ярмоленко и Яремчук вошли в историю Евро
Караваев: «Нельзя доводить до такого игру, которую контролируешь»
Защитник сборной Украины прокомментировал исход матча с Северной Македонией
19:55
Александр Караваев / фото - Динамо Киев от Шурика
Защитник сборной Украины Александр Караваев прокомментировал победу национальной команды над Северной Македонией (2:1) в матче 2-го круга группового этапа Евро-2020.
«В первом тайме полностью переиграли соперника, забили два мяча. Во втором тайме понимали, что македонцы понесутся забивать, останавливали их атаки, но потеряли концентрацию. Будем разбираться, чтобы это не повторялось. Нельзя доводить до такого игру, которую контролируешь.
Моя передача на Ярмоленко? Я долгое время играл на этой позиции. Наигрывали такие угловые еще в «Заре». Нужно переправить мяч на дальнюю штангу, когда защитники этого не ожидают. Можно сказать, что это не наигранно, но нас просили так делать.
Какое настроение на матч с Австрией? Эмоции только положительные. Тренерский штаб говорит, что нам не нужно зажиматься и играть с позитивным настроем. Нужно правильно восстановиться и правильно подготовиться к матчу с Австрией. Это будет решающий матч».
Напомним, Андрей Шевченко также подвел итоги этого матча.
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