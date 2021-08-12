Караваев – о конфликте с Селезневым: «Я – парень адекватный. Есть на что тратить время»

© ООО ТОТВЕЛЬД, 2011 — 2021. Структура собственности. Все права защищены. Использование материалов, размещенных на сайте XSPORT.ua, разрешается только при соблюдении Требований. Сайт содержит материалы, авторские права на которые принадлежат Reuters 2014 год. Все права защищены. Спортивная статистика предоставлена Sportradar. Если вы заметили на сайте ошибку, опечатку, неточность, сообщите нам о ней. Версия сайта: 4.0