Селезнев снова предложил сопернику «выйти поговорить». На этот раз Караваеву
Караваев – о конфликте с Селезневым: «Я – парень адекватный. Есть на что тратить время»
Защитник «Динамо» высказался относительно поведения соперника в перерыве матча с «Минаем»
Александр Караваев / Фото - ФК Динамо Киев
Защитник «Динамо» Александр Караваев прокомментировал в эфире ПРОФУТБОЛ Digital конфликт с нападающим Евгением Селезневым в перерыве матча против «Миная» (2:0).
Не хочу это комментировать. Я – парень адекватный. Сейчас еду домой, проведу время с семьей, у меня есть на что тратить свое время. Какой может быть конфликт?
Мы играем в футбол. Кто-то чем-то недоволен, кто-то высказывается. У кого-то есть личные претензии или проблемы. Я не имею никаких претензий и играю в футбол.
Напомним, Селезнев активно выражал недовольство игровым эпизодом и предложил Караваеву «выйти поговорить».
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