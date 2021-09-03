Караваев – о переходе в «Динамо»: «Я вообще не раздумывал и дал свое согласие»

Защитник вспомнил о разговоре с Суркисом

Фото: ФК Динамо

Защитник «Динамо» Александр Караваев вспомнил о своем переходе в команду и о разговоре с Игорем Суркисом.

«Когда я с ним впервые лично поговорил, это было в раздевалке. А вообще, первый наш разговор был по телефону, перед подписанием контракта с «Динамо». Открытый, дружелюбный человек, с которым можно пообщаться на любые темы и если надо, он поможет в любом деле. Ты понимаешь, что это президент, такая личность — и при этом он с тобой может поговорить на равных, дать совет, если нужно. Это дорогого стоит».

Ты говоришь, что в первый раз вы общались по телефону. За сколько минут Игорь Суркис убедил тебя стать игроком «Динамо»?

«За 0,3 минуты. Или за 20 секунд. Дал понять, что и он, и главный тренер нуждаются во мне как в игроке, и футбольный клуб «Динамо» хотел бы подписать со мной контракт. Я вообще не раздумывал и дал свое согласие. Это произошло очень быстро».

Накануне, Караваев дважды ошибся в матче за сборную Украины.