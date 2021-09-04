Караваев о последствиях игры с Казахстаном: «Мы – профессионалы»

Александр отметил, что им пришлось за краткие сроки переключиться на Францию после неудачного матча

Александр Караваев / Фото: УАФ

Полузащитник сборной Украины Александр Караваев высказался о ничьей с Казахстаном (2:2) в отборе на чемпионат мира в Катаре.



«Мы – профессионалы. Сразу после той игры еще сели в раздевалке, поговорили, и тренер сказал, что нужно уже переключаться на следующий матч, потому что очень мало времени, плюс долгий перелет. И уже с того дня мы готовились к сборной Франции».

Напомним, ранее главный тренер сборной Украины Александр Петраков отметил, что у Франции есть слабые места.

Онлайн трансляция матча Украина – Франция.