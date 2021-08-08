Громов: «Матч с «Динамо» – отличный тест перед встречами Лиги Европы»
Караваев остался в запасе. Стартовые составы «Зари» и «Динамо» на центральный матч третьего тура
Онлайн трансляция матча пройдет на XSPORT.ua
Фото: facebook.com/fcdynamoua
Стали известны стартовые составы «Зари» и «Динамо» на центральный матч третьего тура УПЛ.
Отметим, что Александр Караваев начнет матч на скамейке для запасных.
Напомним, что главный тренер киевлян Мирча Луческу не отправился на матч в Запорожье.
Матч «Заря» – «Динамо» начнется в 19:30. Видео трансляция матча «Заря» – «Динамо». Онлайн трансляция матча «Заря» – «Динамо»
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