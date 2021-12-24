Караваев: «По игре в ЛЧ выглядели намного лучше, чем в прошлом году»

Защитник оценил выступления команды в еврокубках

Александр Караваев / Фото: Динамомания

Защитник «Динамо» Александр Караваев в шоу «Футбольный формат» оценил выступления команды в Лиге чемпионов в этом сезоне.

«Все случилось так, как и должно было быть. Может, не заслужили, не показали тот максимум, чтобы выиграть какой-то из матчей и дать толчок положительный. Но по игре, и тренерский штаб сказал, что намного лучше выглядели, чем в прошлом году, хотя соперники были не слабее, а даже сильнее».

Напомним, «Динамо» с 1-м лишь очком заняло последнее место в группе с «Баварией», «Бенфикой» и «Барселоной».