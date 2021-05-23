Караваев: «После Бахрейна будут 3 выходных. Надо отдохнуть, развеяться»

Смотрите матч на XSPORT, начало – 21:00

Александр Караваев / фото - УАФ

Хавбек киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Караваев в эфире программы Футбол News рассказал о подготовке национальной команды к Евро-2020, а также о физических кондициях игроков перед товарищеским матчем с Бахрейном.

«Некоторые клуба закончили чуть раньше, мы играли чуть позже. Нужно привести нас к общим кондициям, поэтому эту неделю мы готовились функционально, и сейчас у нас будет игра, а потом 3 дня выходных, чтобы немножко отдохнуть, развеяться, грубо говоря».

Смотрите матч Украина – Бахрейн в онлайн трансляции на нашем сайте. Начало – в воскресенье, 23 мая, в 21.00.

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