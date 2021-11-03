Легионер «Динамо» не согласен с итогом матча против «Барселоны»
Караваев: «После неназначенного пенальти были уверены, что сможем забить «Барселоне»
Защитник «Динамо» – о возможной потере концентрации после «валидольного» эпизода
17:12
Александр Караваев / Фото - ФК Динамо Киев
Защитник «Динамо» Александр Караваев прокомментировал события матча группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны» (0:1).
Не считаю, что после неназначенного пенальти команда потеряла игровой тонус. Мы все видели, что пенальти не было и в тот момент, когда арбитр пошел к монитору, были уверены, что пенальти не назначат и мы сможем добиться положительного результата, забить гол.
В Лиге чемпионов каждый матч очень интенсивный и забирает много энергии. Но мы готовы к этому на сто процентов, поскольку каждые полгода мы проходим сильные сборы. Поэтому эта интенсивность нас только заряжает, чтобы играть на этом уровне.
Ранее голкипер «Динамо» Георгий Бущан заявил, что результат матча с «Барселоной» – не по игре.
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