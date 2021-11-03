Караваев: «После неназначенного пенальти были уверены, что сможем забить «Барселоне»

Александр Караваев / Фото - ФК Динамо Киев

Защитник «Динамо» Александр Караваев прокомментировал события матча группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны» (0:1).

В Лиге чемпионов каждый матч очень интенсивный и забирает много энергии. Но мы готовы к этому на сто процентов, поскольку каждые полгода мы проходим сильные сборы. Поэтому эта интенсивность нас только заряжает, чтобы играть на этом уровне.