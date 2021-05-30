Караваев: «Работаем с огоньком, но бережем друг друга»

Александр Караваев / Фото - Getty Images

Защитник сборной Украины Александр Караваев в интервью пресс-службе УАФ рассказал о первых днях работы после трехдневного отдыха. Также футболист поделился ожиданиями от товарищеского матча против Северной Ирландией.

Ребята работают упорно, с огоньком, но одновременно и берегут друг друга. Андрей Шевченко сказал, что, несмотря на то, что футбол – это контактный вид спорта, в котором много стыков, но пока, если видно, что можно уступить, лучше сделать так. Главное сейчас – не нанести травмы своим же партнерам. Понятно, что в игре мы уступать ни в коем случае не будем.

С сегодняшней тренировки стартовала подготовка к спаррингу с Северной Ирландией. Нам преподают некоторые тактические действия в обороне и атаке, учитывая схему, которой чаще всего придерживается наш ближайший соперник. Ирландцы применяют схему 3–5–2, и мы должны быть готовы к этому.

Я помню тот матч с Северной Ирландией на Евро-2016, когда мы уступили 0:2. Всегда, когда ты кому-то проигрываешь, а потом встречаешься снова, есть желание вернуть долг. Но все же мы больше рассматриваем этот поединок как подготовку к чемпионату Европы. Должны совершенствовать наши схемы и наработки, а не брать реванш любой ценой.

Для спарринга это очень хороший, серьезный соперник. У Северной Ирландии есть свой стиль, британцы играют и в атакующий футбол, и от обороны. Многое будет зависеть от нашей концентрации, от того, как мы будем воспринимать ходы соперника и что сможем предложить сами.