Алиев – об экс-тренере «Динамо»: «Только при нем я не позволял себе бухать»
Караваев рассказал, как перенес коронавирус
Защитник «Динамо» пропустил первый сбор из-за болезни
01 февраля 16:01
Александр Караваев / Фото - ФК Динамо Киев
Защитник «Динамо» Александр Караваев рассказал в эфире Футбол NEWS о своем прилете на второй сбор после перенесенного коронавируса.
Я не был на первом сборе в Испании, так как дома лечился от коронавируса. На втором сборе больше будет игр. Это радует. Погода – отлично. Главное – теплее, чем у нас.
Все хорошо. Перенес болезнь нормально. Занимался самостоятельно дома. Когда начало позволять состояние, то потихоньку бегал. Понятно, что будет тяжело, но для этого и нужны сборы. Важно набрать форму.
Ранее стало известно, что переход Виталия Миколенко из «Динамо» вошел в топ-10 самых дорогих трансферов января.
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