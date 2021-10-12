Караваев рассказал, кого стоит опасаться в составе Боснии и Герцеговины

В составе соперника также имеется немало опытных футболистов

Александр Караваев / фото - УАФ

Правый полузащитник сборной Украины Александр Караваев оценил состав сборной Боснии и Герцеговины в преддверии очной встречи в рамках отбора ЧМ-2022:

«Там очень много хороших игроков и высококвалифицированных. Тот же левый латераль Колашинац, который играет в АПЛ».

Также в составе балканской команды выступает именитый форвард Эдин Джеко, успевший поиграть за «Ман Сити», «Рому» и миланский «Интер».

Игра против боснийцев состоится уже сегодня, 12 октября в 21:45. Онлайн трансляция встречи.

Сборная Украины уже год как не проигрывает дома. За это время команда даже успела добиться положительных результатов с Францией и Испанией.