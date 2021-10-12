Кварцяный: «Сборная Украины сильнее боснийцев и финнов, но не хватает Малиновского»
Караваев рассказал, кого стоит опасаться в составе Боснии и Герцеговины
В составе соперника также имеется немало опытных футболистов
11:44
Александр Караваев / фото - УАФ
Правый полузащитник сборной Украины Александр Караваев оценил состав сборной Боснии и Герцеговины в преддверии очной встречи в рамках отбора ЧМ-2022:
«Там очень много хороших игроков и высококвалифицированных.
Тот же левый латераль Колашинац, который играет в АПЛ».
Также в составе балканской команды выступает именитый форвард Эдин Джеко, успевший поиграть за «Ман Сити», «Рому» и миланский «Интер».
Игра против боснийцев состоится уже сегодня, 12 октября в 21:45. Онлайн трансляция встречи.
Сборная Украины уже год как не проигрывает дома. За это время команда даже успела добиться положительных результатов с Францией и Испанией.
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