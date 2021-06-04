Караваев: «Раздражает, что забили Северной Ирландии только однажды»

Александр Караваев / Фото: Twitter

Защитник сборной Украины Александр Караваев прокомментировал победу над Северной Ирландией (1:0) в товарищеском матче.

– Задача у нас была, чтобы мы были очень сконцентрированными на игре, показали нашу игру, что мы наигрываем. Плюс результат. Товарищеский матч, но давно не выигрывали. Хотели показать свое лицо, свою игру, мощь, вернуться на путь победителей, когда мы постоянно много выигрывали.

Сейчас у нас был период, когда много ничьих. Вроде положительный результат, не проигрывали. Но соперников, с которыми играли, должны были побеждать. Хотели переломить этот момент. Считаю, в этом матче хорошо получилось.

Могли намного больше забивать. Начнем пока с этого. А дальше будем стараться как можно больше побед, чтобы были поубедительнее.

- Твой ассист – наигранная комбинация?

– Не скажу, что наигранная. Это и в клубе, и в сборной требуют, что подачи вторым темпом нужны, потому что наши игроки уже пришли в зону. Когда идет вторым темпом атака – защитники все равно меняют свои позиции, уже не сильно сконцентрированы.

Получился хороший дебютный гол у Зубкова. Поздравляю его. Всегда очень приятно, когда дебютный гол забиваешь, это еще больший прилив эмоций и уверенности.

- Сборная сыграла с легионерами. Можно сказать, что это был приближенный к основному составу?

– Решать тренерскому штабу. В предыдущих матчах больше играли одни футболисты, сейчас другие. Постоянно идет смена наигрываний, смотрят, кто на какой позиции может играть.

На тренировках все по максимуму отдаются, все борются за свое место. Каждый показывает, что он может играть. У нас спортивная конкуренция очень серьезная.

- Во втором тайме Северная Ирландия создала больше моментов у наших ворот.

– Может, они стали играть более агрессивно. Где-то мы в некоторых моментах, может, недорабатывали, успокаивали, контролировали игру. Они на наших ошибках играли более остро.

- Раздражает, что забили только один гол?

– Немного да. Потому что если бы забили еще в первом тайме, когда Ярмоленко мог забивать, Яремчук тоже. Если бы было 2:0, 3:0 в первом тайме, во втором было бы еще легче играть. А 1:0 такой скользкий счет. Тем более опасный штрафной на 90+1. Не нужно до такого доводить, будем делать разбор.

Хорошо, что есть такие товарищеские матчи, на них делаем разбор хороший, чтобы к официальным матчам подойти в полной боевой готовности и не допускать ненужных ошибок.

- После матча с Бахрейном говорили, что играли под нагрузками. Сегодня в какой форме команда?

– Намного лучше, более свежие. Был определенный период нагрузок, потом пару дней выходных. Поддерживали этот темп, режим. Потихоньку выходим на свою пиковую физическую форму.

Тренерский штаб говорил нам, что они рассчитали полностью, как надо правильно подготовиться, чтобы быть готовым к официальным матчам в физическом плане. Работаем над тактикой, структурой игры. Мы все делаем постепенно, поэтапно.