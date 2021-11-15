Караваев: «С Боснией надо показать свою игру, чтобы не отталкиваться от соперника»

Важнейшая встреча для Украины – уже завтра

Александр Караваев / Фото: УАФ

Защитник сборной Украины Александр Караваев поделился ожиданиями от грядущей встречи с Боснией и Герцеговиной в отборе на ЧМ-2022. Его слова приводит пресс-служба УАФ.

«Тяжело сказать, есть 2 стороны медали. Они могут быть как немотивированными, расслабленными, играть в свой футбол, и у них все будет выходить. С другой стороны, могут выйти те, кто мало играют, чтобы себя проявить, потому что этот матч больше ничего не решает.

Могут как хорошо сыграть, так и плохо. Нам нужно показать свою игру, чтобы не отталкиваться от соперника, и тогда все у нас получится. Если мы покажем и приготовим свой футбол, им будет тяжело. У нас все получится, если мы будем заряженными, мотивированными и играть друг за друга, поэтому все будет хорошо».



Матч Босния и Герцеговина – Украина состоится 16 ноября, начало – в 21:45.

Онлайн трансляция матча Босния и Герцеговина – Украина.