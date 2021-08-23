Караваев: «Сейчас «Динамо» в УПЛ на своем месте»

Киевляне вернули себе 1-ю строчку

Александр Караваев / Фото: Twitter

Хавбек «Динамо» Александр Караваев высказался о победе над «Десной» (4:0) в матче 5-го тура УПЛ. Слова игрока приводит пресс-служба киевлян.

– Впечатления только положительные, потому что в предыдущей игре случилось неприятное недоразумение, мы потеряли очки. Команда-соперник играла хорошо, а мы – не очень. Сегодня мы хотели показать, что проделали работу над ошибками, реабилитироваться и продемонстрировать свою игру.

- «Десна» заслуженно находится среди лидеров?

– Давайте не будем обсуждать соперника, а оценивать игру нашей команды. Мы сейчас на своем месте, на том, на котором хотим быть, а значит все правильно делаем.

- Виталий Буяльский продолжает проявлять свои бомбардирские качества.

– Да, бомбардир должен быть один. Дай бог, чтобы он забивал в каждом матче такие голы.

- Вы быстро психологически отошли после потери очков в прошлом туре?

– Мы сразу перестроились на следующий матч, поскольку знали, что должны выигрывать, чтобы оставаться на своем месте. Мы сразу, на следующий день, перевели внимание, начали готовиться к матчу с «Десной», и это принесло результат.

- Несмотря на позднее начало встречи на стадионе было много болельщиков.

– Огромное спасибо нашим болельщикам за то, что приходят, поддерживают. Это придает больше сил, мотивации, энергии. Мы стараемся отблагодарить их своей игрой



Напомним, «Динамо» вернулось на 1-е место в УПЛ, набрав 13 очков после 5-ти туров. У «Десны» и «Шахтера» осталось по 12 баллов.