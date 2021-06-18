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Караваев: «В матче Украина – Австрия победит тот, кто лучше подготовится психологически»

Защитник сборной Украины – о решающем поединке группы
Футбол Евро-2020
14:02
Караваев: «В матче Украина – Австрия победит тот, кто лучше подготовится психологически»
Александр Караваев / фото - УАФ

Защитник сборной Украины Александр Караваев прокомментировал победу национальной команды над Северной Македонией (2:1) в матче 2-го круга группового этапа Евро-2020, а также поделился ожиданиями от предстоящего матча против сборной Австрии.

После замечательного первого тайма в матче с Северной Македонией во втором тайме произошел спад. Также интересует, как вы прокомментируете эпизод с пенальти в наши ворота?

Согласен, было заметно, что в первом тайме мы переигрывали соперника у своих ворот, и не позволили создать никаких моментов. На второй тайм мы выходили с уверенностью, что сможем продолжить действовать так же. Впрочем, мы знали, что Северная Македония создаст давление, были готовы к этому. Но, возможно, была определенная потеря концентрации, давление со стороны соперников, которое на нас так повлияло, и мы начали играть не так, как в первом тайме.

В эпизоде ​​с пенальти я видел, что смогу сыграть в мяч после сейва Бущана, но нападающий опередил меня. В целом этот эпизод – 50 на 50, соперник тоже опасно сыграл. Судья решил, что это пенальти, это его решение ...

Как вы будете бороться с волнением в матче с Австрией?

Даже в игре с Северной Македонией было заметно, что у ребят горели глаза, было огромное желание выиграть, что и показал первый тайм. Возможно, во втором тайме показалось, что мы недостаточно были готовы к натиску соперника, хотя и после перерыва мы создавали немало моментов. Если бы мы забили, все сложилось бы иначе.

В таких матчах, если даешь сопернику почувствовать, что он может что-то сделать, это много значит. Но мы выполняли установку тренера, об этом свидетельствуют созданные нами моменты. В этом матче победит тот, кто лучше подготовится психологически.

В каком настроении находился Андрей Шевченко после игры с Северной Македонией?

У нашего тренера был позитивный настрой, он поздравил нас с победой. Хотя определенный осадок все же остался, потому что хотел, чтобы мы второй тайм провели так, как и первый. Но в целом он был доволен, ведь мы выполнили установку на игру 

Напомним, Андрей Шевченко также подвел итоги этого матча.

Источник: УАФ Михаил Рыбак
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Теги

Александр Караваев Андрей Шевченко Украина - Северная Македония

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