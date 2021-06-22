Караваев: «В перерыве матча с Австрией тренерский штаб просил успокоиться»

Александр Караваев / Фото - УАФ

Защитник сборной Украины Александр Караваев в эфире телеканала «Футбол» прокомментировал поражение в заключительном матче группы C на Евро-2020 против Австрии (0:1).

Австрия отошла от своей привычной схемы, обычно они играют с тремя защитниками. Перед игрой тренерский штаб сказал, что, скорее всего, соперник будет играть в четыре защитника, а их нападающие будут прессинговать. У нас было очень много брака.

Что говорил тренерский штаб в перерыве? Сказали, что нам нужно успокоиться и вернуться в игру. В первом тайме мы в нее не вошли, и Австрия доминировала. Нужно было просто начать играть в свой футбол.

В игре с Нидерландами было сложнее, но сегодня тоже было тяжело по-своему. Были свободные зоны, Австрия давала нам играть, просто мы ими не воспользовались.

Теперь от нас уже ничего не зависит. Посмотрим, как будут складываться другие матчи.