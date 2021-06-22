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Караваев: «В перерыве матча с Австрией тренерский штаб просил успокоиться»

Защитник сборной Украины отметил, что команде не удалось войти в игру в первой 45-минутке
Футбол Сборная Украины
07:45
Караваев: «В перерыве матча с Австрией тренерский штаб просил успокоиться»
Александр Караваев / Фото - УАФ

Защитник сборной Украины Александр Караваев в эфире телеканала «Футбол» прокомментировал поражение в заключительном матче группы C на Евро-2020 против Австрии (0:1).

Готовились, понимали, насколько важен этот матч. Во втором тайме понимали, что терять уже нечего и старались выложиться на максимум.

Австрия отошла от своей привычной схемы, обычно они играют с тремя защитниками. Перед игрой тренерский штаб сказал, что, скорее всего, соперник будет играть в четыре защитника, а их нападающие будут прессинговать. У нас было очень много брака.

Что говорил тренерский штаб в перерыве? Сказали, что нам нужно успокоиться и вернуться в игру. В первом тайме мы в нее не вошли, и Австрия доминировала. Нужно было просто начать играть в свой футбол.

В игре с Нидерландами было сложнее, но сегодня тоже было тяжело по-своему. Были свободные зоны, Австрия давала нам играть, просто мы ими не воспользовались.

Теперь от нас уже ничего не зависит. Посмотрим, как будут складываться другие матчи.

Бывший нападающий «Шахтера» Алексей Белик считает, что проблема сборной Украины не в физике, а в психологии.

Сергей Стаднюк
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Теги

Александр Караваев Украина – Австрия сборная Австрии (футбол)

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