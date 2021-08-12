Караваев: «Я бы слукавил, если бы сказал, что доволен матчем с «Минаем»

Александр Караваев / Фото - ФК Динамо Киев

Защитник «Динамо» Александр Караваев высказался в эфире ПРОФУТБОЛ Digital относительно победы в перенесенном матче первого тура украинской Премьер-лиги против «Миная» (2:0). Игрок отличился результативной передачей.

2:0 – это достаточно скользкий счет, тем более, что второй мяч забили в самом конце тайма и без него было бы совсем тяжело. Если бы реализовали свои моменты до перерыва и во втором тайме, то все было бы гораздо легче.

Нужно отдать должное сопернику, они играли в хороший футбол. Мы с ребятами после матча общались в раздевалке и отметили, что «Минай» показал достойный футбол.