Караваев – о конфликте с Селезневым: «Я – парень адекватный. Есть на что тратить время»
Караваев: «Я бы слукавил, если бы сказал, что доволен матчем с «Минаем»
Футболист «Динамо» отличился результативной передачей на Рамиреса
Александр Караваев / Фото - ФК Динамо Киев
Защитник «Динамо» Александр Караваев высказался в эфире ПРОФУТБОЛ Digital относительно победы в перенесенном матче первого тура украинской Премьер-лиги против «Миная» (2:0). Игрок отличился результативной передачей.
Если бы я остался доволен всем, что происходило на футбольном поле, я бы слукавил. У меня были голевые моменты, которые я не использовал, значит есть над чем работать и к чему стремиться. У нас было много шансов, но подвела реализация, которая нужна, чтобы более комфортно себя чувствовать в матче.
2:0 – это достаточно скользкий счет, тем более, что второй мяч забили в самом конце тайма и без него было бы совсем тяжело. Если бы реализовали свои моменты до перерыва и во втором тайме, то все было бы гораздо легче.
Нужно отдать должное сопернику, они играли в хороший футбол. Мы с ребятами после матча общались в раздевалке и отметили, что «Минай» показал достойный футбол.
В перерыве встречи в подтрибунном помещении произошла словесная перепалка между Караваевым и Селезневым.
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