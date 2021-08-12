Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 1
Сейчас 0
Сегодня 18
Завтра 4
Футбол (1 событие из 1) показать все
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Динамо - Минай 2:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (18 событий из 36) показать все
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
18:00 Алашкерт - Кайрат -:- Запланирован
19:00 ХИК Хельсинки - Нефтчи -:- Запланирован
20:00 Жальгирис - Мура -:- Запланирован
20:00 Анортосис Фамагуста - Рапид Вена -:- Запланирован
21:00 Сент Джонстон - Галатасарай -:- Запланирован
21:45 Селтик - Яблонец -:- Запланирован
Лига конференций UEFA 21/22
Календарь Таблица
16:00 Астана - КуПС -:- Запланирован
19:00 Рубин Казань - Ракув Ченстохова -:- Запланирован
19:00 Мольде - Трабзонспор -:- Запланирован
19:00 Карабах - АЕЛ Лимассол -:- Запланирован
20:30 Базель - Уйпешт -:- Запланирован
20:30 Маккаби Тель-Авив - Спартак Трнава -:- Запланирован
21:00 Копенгаген - Локомотив Пловдив -:- Запланирован
21:00 Фейеноорд - Люцерн -:- Запланирован
21:45 Абердин - Брейдаблик -:- Запланирован
21:45 ХБ Торсхавн - Маккаби Хайфа -:- Запланирован
22:00 Партизан - Сочи -:- Запланирован
22:15 Осиек - ЦСКА София -:- Запланирован
Футбол (4 события из 8) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
16:30 Авангард - Подолье -:- Запланирован
17:30 Полесье - Агробизнес -:- Запланирован
18:30 Волынь - Ужгород -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Шахтер - Металлист-1925 -:- Запланирован

Караваев: «Я бы слукавил, если бы сказал, что доволен матчем с «Минаем»

Футболист «Динамо» отличился результативной передачей на Рамиреса
Футбол Украинская Премьер-лига
12:17
Караваев: «Я бы слукавил, если бы сказал, что доволен матчем с «Минаем»
Александр Караваев / Фото - ФК Динамо Киев

Защитник «Динамо» Александр Караваев высказался в эфире ПРОФУТБОЛ Digital относительно победы в перенесенном матче первого тура украинской Премьер-лиги против «Миная» (2:0). Игрок отличился результативной передачей.

Если бы я остался доволен всем, что происходило на футбольном поле, я бы слукавил. У меня были голевые моменты, которые я не использовал, значит есть над чем работать и к чему стремиться. У нас было много шансов, но подвела реализация, которая нужна, чтобы более комфортно себя чувствовать в матче.

2:0 – это достаточно скользкий счет, тем более, что второй мяч забили в самом конце тайма и без него было бы совсем тяжело. Если бы реализовали свои моменты до перерыва и во втором тайме, то все было бы гораздо легче.

Нужно отдать должное сопернику, они играли в хороший футбол. Мы с ребятами после матча общались в раздевалке и отметили, что «Минай» показал достойный футбол.

В перерыве встречи в подтрибунном помещении произошла словесная перепалка между Караваевым и Селезневым.

Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Александр Караваев Динамо Киев Минай

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Буяльский: «Рамирес справился со своей основной задачей»
Буяльский: «Рамирес справился со своей основной задачей»
Футбол Украинская Премьер-лига
14:36
Кобин – о 0:2 с «Динамо»: «Замечательная игра. Очень понравилась команда»
Кобин – о 0:2 с «Динамо»: «Замечательная игра. Очень понравилась команда»
Футбол Украинская Премьер-лига
11:41
Тренер «Динамо»: «Отсутствие Родригеша связано с тем, что много игроков в обойме»
Тренер «Динамо»: «Отсутствие Родригеша связано с тем, что много игроков в обойме»
Футбол Украинская Премьер-лига
11:19
Караваев – о конфликте с Селезневым: «Я – парень адекватный. Есть на что тратить время»
Караваев – о конфликте с Селезневым: «Я – парень адекватный. Есть на что тратить время»
Футбол Украинская Премьер-лига
10:33
Селезнев снова предложил сопернику «выйти поговорить». На этот раз Караваеву
Селезнев снова предложил сопернику «выйти поговорить». На этот раз Караваеву
Футбол Украинская Премьер-лига
09:49
Рамирес – о голе и ассисте в дебютном матче: «Так захотел Бог»
Рамирес – о голе и ассисте в дебютном матче: «Так захотел Бог»
Футбол Украинская Премьер-лига
08:43

Новости: Футбол

«Ливерпуль» может вернуть в свои ряды звездного хавбека «Барселоны»
«Ливерпуль» может вернуть в свои ряды звездного хавбека «Барселоны»
Премьер-Лига (Англия)
14:39
Буяльский: «Рамирес справился со своей основной задачей»
Буяльский: «Рамирес справился со своей основной задачей»
Украинская Премьер-лига
14:36
Parimatch представил партнерство с официальным фан-клубом «Челси» в Украине
Parimatch представил партнерство с официальным фан-клубом «Челси» в Украине
Премьер-Лига (Англия)
14:17
Маркевич все еще может возглавить сборную Украины
Маркевич все еще может возглавить сборную Украины
Сборная Украины
14:11
Думфрис – в шаге от перехода в «Интер». Игрок ПСВ готовится к вылету в Милан
Думфрис – в шаге от перехода в «Интер». Игрок ПСВ готовится к вылету в Милан
Серия А (Италия)
13:46
«Шахтер» привился второй дозой вакцины от коронавируса
«Шахтер» привился второй дозой вакцины от коронавируса
Украинская Премьер-лига
13:46
Зинченко – самый низкооплачиваемый игрок «Ман Сити». Второй с конца получает в 1,5 раза больше
Зинченко – самый низкооплачиваемый игрок «Ман Сити». Второй с конца получает в 1,5 раза больше
Премьер-Лига (Англия)
13:25
Бущан поблагодарил Шевченко за работу в сборной Украины
Бущан поблагодарил Шевченко за работу в сборной Украины
Сборная Украины
13:00
У «Барселоны» осталась серьезная задолженность перед Месси
У «Барселоны» осталась серьезная задолженность перед Месси
Примерa (Испания)
12:42
Все новости

Популярные новости

«Он говорит боксировать, еще удар – и боксер попадает в больницу». Судья разобрал нокаут Хижняка в финале Олимпиады
Эксклюзив
«Он говорит боксировать, еще удар – и боксер попадает в больницу». Судья разобрал нокаут Хижняка в финале Олимпиады
Бокс Аматорский бокс
7 августа 17:30
27
Вот это психанул. Иранский борец Яздани устроил настоящий погром после поражения в финале Токио-2020
Вот это психанул. Иранский борец Яздани устроил настоящий погром после поражения в финале Токио-2020
Olympics Токио-2020
5 августа 19:37
7
Лучше бы это был россиянин. Хижняк узнал соперника в финале Токио-2020
Лучше бы это был россиянин. Хижняк узнал соперника в финале Токио-2020
Olympics Токио-2020
5 августа 09:56
12
Редкач: «Интервью Ломы – реклама убыточной гостиницы высокомерного человека, неспособного выучить английский»
Редкач: «Интервью Ломы – реклама убыточной гостиницы высокомерного человека, неспособного выучить английский»
Бокс Профессиональный бокс
9 августа 20:52
29
«Я в**бу тебя в рот и маму твою». Редкач слил переписку с Бурсаком
«Я в**бу тебя в рот и маму твою». Редкач слил переписку с Бурсаком
Бокс Профессиональный бокс
11 августа 20:14
11
«Когда тебе говорят, что шансов нет». Устрашающий Усик вновь запугивает Джошуа
«Когда тебе говорят, что шансов нет». Устрашающий Усик вновь запугивает Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
5 августа 15:32
4
Все новости