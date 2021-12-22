Карьера пошла по наклонной? Вингером «Динамо» интересуется «Висла» и «Фехервар»

Цитаишвили может сменить клубную прописку

Георгий Цитаишвили / Фото: Динамо Киев от Шурика

Вингер «Динамо» Георгий Цитаишвили, который выступает в аренде в «Черноморце», может сменить клубную прописку, сообщает венгерский ресурс NB1.

По информации источника, 21-летним грузинским хавбеком интересуется венгерский «Фехервар» и польская «Висла».

Известно, что «Ферехвар» уже связывался с «Динамо» по поводу возможного перехода игрока, но конкретного предложения не было. Также с самим игроком контактировала «Висла».

В нынешнем сезоне в «Черноморце» Цитаишвили провел 13 матчей и забил 1 мяч.

Ранее сообщалось, что Цитаишвили интересуется «Слован».