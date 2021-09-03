Стало известно, почему ПСЖ не отпустил Мбаппе в «Реал» за 200 млн. евро
Карьера в ПСЖ была под угрозой. Месси чудом избежал чудовищной травмы в матче за сборную
Обидчика аргентинца наказали прямой красной карточкой
3 сентября 19:06
Лео Месси / фото - Twitter
В середине первого тайма матча сборной Аргентины против Венесуэлы форвард чемпионов континента Лионель Месси едва не получил страшную травму.
В середине первого тайма защитник венесуэльцев Адриан Мартинес сыграл очень опасно прямой ногой, едва не сломав ногу нападающему ПСЖ. Футболист получил прямую красную карточку, а Месси сумел продолжить игру.
Roja y cadena perpetua. pic.twitter.com/8YjBZf9rmM— La Gorda Niembro (@lagordaniembro) September 3, 2021
Отметим, что Аргентина в матче отбора на ЧМ-2022одержала уверенную победу.
Легендарный соотечественник Лионеля уверен, что ПСЖ выиграет ЛЧ в этом сезоне.
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