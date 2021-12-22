Президент «Вереса»: «Проведем в Турции ровно месяц. Мы не «Динамо» и «Шахтер», которые могут позволить себе лишние перелеты»
Карьерный рост. Гегедош сменил элитный «Верес» на клуб Второй лиги
Форварду всего лишь 28 лет
Роберт Гегедош / Фото - НК Верес
Нападающий Роберт Гегедош стал игроком «Перемоги». Об этом сообщает пресс-служба клуба Второй лиги.
Также было объявлено о подписании 22-летнего полузащитника Ивана Будняка. Условия контрактов пока неизестны.
Форвард в текущем сезоне УПЛ провел за «Верес» 14 матчей, оформив по голу и ассисту. Хавбек ранее выступал за «Днепр» и «ВПК-Агро».
Напомним, Гегедош покинул ровенский клуб по окончании первой части сезона.
Комментарии 0