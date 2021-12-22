Карьерный рост. Гегедош сменил элитный «Верес» на клуб Второй лиги

Форварду всего лишь 28 лет

Роберт Гегедош / Фото - НК Верес

Нападающий Роберт Гегедош стал игроком «Перемоги». Об этом сообщает пресс-служба клуба Второй лиги.

Также было объявлено о подписании 22-летнего полузащитника Ивана Будняка. Условия контрактов пока неизестны.

Форвард в текущем сезоне УПЛ провел за «Верес» 14 матчей, оформив по голу и ассисту. Хавбек ранее выступал за «Днепр» и «ВПК-Агро».

Напомним, Гегедош покинул ровенский клуб по окончании первой части сезона.