Каргбо: «Не уверен, что у меня есть шансы заиграть в «Динамо»

Игрок восстанавливается от тяжелого повреждения

Ибрагим Каргбо / фото - unian

Бельгийский форвард «Динамо» Ибрагим Каргбо, проведший прошлый сезон в аренда в «Олимпике» рассказал о своих карьерных перспективах в киевском клубе.

Большую часть минувшей кампании игрок провел в лазарете из-за серьезной травмы.

Как сейчас Ваше самочувствие, как проходит восстановление после травмы?

«Чувствую себя гораздо лучше, спасибо. Не терпится вернуться на поле».

Где проведете следующий сезон?

«Я не уверен в том, что случится, когда я вернусь после травмы. Сейчас я даже не уверен, что у Динамо есть на меня планы, ведь я даже не общался с Мирчей Луческу насчет моей ситуации».

Как Вы уходили из Олимпика? Мало того, что получили травму, так еще и с самой командой была беда. Руководство дончан пыталось продлить аренду?

«Нет, в Олимпике даже не пытались. Изначально это было арендное соглашение с Динамо ровно на год, и я знал, что обязательно вернусь в Киев».

У Олимпика остались долги перед Вами по зарплате?

«Ни о каких долгах и речи не было, со всеми расплатились».

Как можете оценить свои перспективы в Динамо?

«Честно говоря, не уверен, что шансы есть. Да и для начала мне надо вернуться в строй после моей жуткой травмы. Но я очень надеюсь, что получу свой шанс все показать им. В Динамо должны увидеть, на что я способен».

На какой срок у вас контракт с Динамо? Хватит ли времени, чтобы восстановиться и заиграть?

«Наше соглашение заканчивается через два года, в июле».

Каргбо перешел в киевский клуб в 2019 году, подписав контракт на три с половиной года.

Места в атаке для нападающего может и вправду не найтись, ведь этим летом «Динамо» подписало сразу трех форвардов: Эрика Рамиреса, лучшего бомбардира УПЛ 20/21 Владислава Кулача и Илью Шкурина. Последний сбежал в Киев от преследований со стороны белорусских властей.

Напомним, стало известно, когда в строй вернется наставник «бело-синих» Мирча Луческу.