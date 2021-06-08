Роберто Карлос: «Роналду – номер один в мире»

Португалец до сих пор показывает высокий уровень

Роберто Карлос / фото - FIFA

Бывший латераль «Реала» и сборной Бразилии Роберто Карлос прокомментировал будущее нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, сообщает Corriere dello Sport.

«Роналду многое сделал для «Реала», но я знаю, что ему нравится в «Ювентусе». Он великий, номер один в мире – вместе с Месси, Неймаром, Мбаппе. Давайте посмотрим, что будет дальше. Я думаю, что сейчас именно Роналду должен выбирать, что делать дальше».

И Карлос и Роналду раньше защищали цвета «королевского клуба», но поиграть вместе не успели – бразилец покинул Мадрид за два года до приезда Криштиану.

В последнее время ходит много слухов по поводу ухода 36-летнего форварда из «Ювентуса». Португалец недоволен обстановкой в клубе и желает сменить обстановку. Главным претендентом на пятикратного обладателя ЗМ называют ПСЖ.

Также, есть вероятность возвращения Роналду на Туманный Альбион, где он может снова выступать за клуб, открывший для него топ-футбол – «Манчестер Юнайтед».

Напомним, Малиновский заявил, что в Серии А есть футболисты сильнее, чем Роналду.