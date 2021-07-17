«Карпатам» Тлумака передали эмблему старого клуба

Фото - Ультрас Карпат

Новичок Второй лиги ООО «ФК Карпаты Львов» получил право на использование эмблемы клуба, еще год назад выступавшего в УПЛ. Об этом сообщили ультрас львовян на своей странице в Facebook.

Однако, футбольный клуб «Карпаты» – это не просто организация или юридическая структура, это в первую очередь люди. Люди, которые из поколения в поколение отстаивают честь клуба, города и страны на футбольном поле и на трибунах. «Карпаты» – это мы!

После длительного общения с руководством ООО «ФК Карпаты» и четких договоренностей относительно будущих векторов развития и методов менеджмента футбольного клуба, ОО «Ультрас Карпаты» было принято решение о передаче в пользование футбольному клубу «Карпаты» нашей святыни – эмблемы клуба.

Мы верим, что впереди нас ждут победы и призываем всех поддержать львовские «Карпаты», которые начинают свой путь в элиту из Второй лиги чемпионата Украины!