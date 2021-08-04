Львовские «Карпаты» добыли разгромную победу в дебютном матче на профессиональном уровне
«Карпаты» и еще четыре клуба вышли во второй раунд Кубка Украины
Своих следующих соперников команды узнают 6-го августа
4 августа 20:30
Фото - ЛАФ
Завершились все матчи первого предварительного этапа Кубка Украины. В следующую стадию прошло пять команд.
Разгромные победы добыли львовские «Карпаты» и «Олимпия». Также переиграли соперников «Феникс» и «Скорук». В дополнительное время «Левый берег» одолел «Полтаву».
Своих следующих соперников команды узнают 6 августа.
Кубок Украины, первый этап
«Феникс» – «МФА Мукачево» 2:0
«Олимпия» – «Любомир» 6:0
Голы: Ньемб, 6, Тищенко, 28, 35, Кирпиченко, 48, 53, Бурляй, 72
«Скорук» – «Тростянец» 1:0
Гол: Малыш, 70
Удаление: Полянский («Тростянец»)
«Карпаты» – АФСК «Киев» 3:0
Голы: Геленков, 78, Чачуа, 85, Ермаченко, 90
«Левый берег» – СК «Полтава» 1:0 (0:0 – основное время)
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