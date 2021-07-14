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«Карпаты» оставили лишь пятерых футболистов из состава прошлого сезона

Львовский клуб получил профессиональный статус и ставит амбициозные задачи
Футбол Первая лига
18:50
«Карпаты» оставили лишь пятерых футболистов из состава прошлого сезона
Александр Дударенко / Фото - ФК Карпаты

Новичок Второй лиги ООО «Карпаты» формирует состав на дебютный сезон в профессионалах. Известно, что из аматорской команды осталось всего пять футболистов. Это вратари Максим Кучинский и Иван Силецкий, а также полевые игроки Игорь Богач, Александр Дударенко и Владимир Заставный.

Контракты с клубом подписал целый ряд игроков. Это вратарь Назар-Стефан Сасс (ПФК «Карпаты»), защитник Александр Маткобожик, полузащитники Денис Кожанов и Андрей Ткачук (все – «Минай»), защитники Илья Повалий и Денис Притыковский, полузащитник Денис Галенков (все – «Полесье»), защитники Сергей Симинин, Владислав Приймак и полузащитник Амбросий Чачуа (все – «Волынь»), нападающий Александр Ермаченко («Сперанца», Молдова).

Львовский клуб ставит задачу за один год повыситься в классе. Вторая лига стартует 25 июля.

Ранее сообщалось, что «Львов» нашел домашний стадион на следующий сезон.

Источник: Meta-ratings.com.ua Сергей Стаднюк
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