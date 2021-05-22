«Карпаты» прекратят свое существование

Львовяне не ликвидировали задолженности перед бывшими игроками

Фото: ФК Карпаты

«Карпаты» в скором времени прекратят свое существование.

Львовский клуб так и не погасил задолженности перед бывшими игроками. Команда не получила аттестацию на следующий сезон.

Минувший сезон команда выступала во Второй лиге. На данный момент клуб идет 12-м в таблице группы А.

«Карпаты» должны были быть расформированы еще в прошлом году, но из-за обещаний выплатить долги, существование клуб продолжил.