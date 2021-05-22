Да что вы знаете о невезении. Наглядное пособие от «Карпат», как не забить в пустые ворота
«Карпаты» прекратят свое существование
Львовяне не ликвидировали задолженности перед бывшими игроками
Фото: ФК Карпаты
«Карпаты» в скором времени прекратят свое существование.
Львовский клуб так и не погасил задолженности перед бывшими игроками. Команда не получила аттестацию на следующий сезон.
Минувший сезон команда выступала во Второй лиге. На данный момент клуб идет 12-м в таблице группы А.
«Карпаты» должны были быть расформированы еще в прошлом году, но из-за обещаний выплатить долги, существование клуб продолжил.
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