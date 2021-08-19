Хавбек «Шахтера» в шаге от перехода в «Металлист»
«Карпаты» сыграют с «Волынью». Определились пары третьего этапа Кубка Украины
Своих соперников узнали «Металлист», «Олимпик», «Оболонь» и другие
Фото - УАФ
В Доме футбола состоялась жеребьевка третьего этапа Кубка Украины. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.
Церемонию провели вице-президент организации Алексей Михайличенко и олимпийская чемпионка Ольга Харлан. Команды были поделены на группы по территориальному принципу.
Таким образом, сформировалось 11 пар. Базовая дата матчей данной стадии – 31 августа.
Группа А
«Эпицентр» – «Нива» Тернополь
«Буковина» – «Прикарпатье»
«Карпаты» Львов – «Волынь»
Группа В
ЛНЗ – «Олимпик»
«Оболонь» – «Полесье»
«Чернигов» – «Альянс»
Группа С
«Никополь» – «Таврия»
«Балканы» – «ВПК-Агро»
«Скорук» – «Металлист»
«Николаев» – «Волчанск»
«Металлург» – «Горняк-Спорт»
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