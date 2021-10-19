Каррагер: «Манчестер Юнайтед» нужен новый тренер»

Уле Гуннар Сульшер / фото - Sky Sports

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер выразил мнение, что «Манчестер Юнайтед» нужно сменить тренера, чтобы претендовать на трофеи.

Англичанина цитирует Sky Sports:

Сульшер действительно хорошо поработал на посту тренера «МЮ». Он взялся за эту работу после опыта в Скандинавии и года в «Кардиффе».

Сульшер не выиграет АПЛ или Лигу чемпионов во главе «МЮ». Это не тренер уровня Клоппа, Тухеля или Гвардиолы, у которых многолетний опыт и множество трофеев. У Оле этого нет.

Есть мнение, что если Оле возьмет трофей, то должен сохранить работу. «МЮ» выиграет разве что Кубок Англии или Лигу Европы – и даже если это произойдет, им все равно будет нужен новый тренер. Это не критика Оле, но «МЮ» нужен тренер, который мог бы конкурировать с другими тренерами лиги.

Как и каждый фанат «Манчестер Юнайтед», Сульшер понимает, что он не на одном уровне с топ-тренерами АПЛ».