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Каррагер: «Мое сердце болит за тех, кто промазал пенальти в матче с Италией»

Англия проиграла в финале Евро-2020
Футбол Евро-2020
11:59
Каррагер: «Мое сердце болит за тех, кто промазал пенальти в матче с Италией»
Джейми Каррагер / Фото: Twitter

Бывший защитник сборной Англии Джейми Каррагер высказался о поражении от Италии (1:1, пен. 2:3) в финале Евро-2020. Его слова приводит пресс-служба UEFA.

«Мое сердце болит за игроков, особенно за тех, кто промазал пенальти. Я был там. Давление на Санчо и Рашфорда усилилось, потому что они были выпущены на поле исключительно для исполнения пенальти. Это слишком жестокий способ проиграть.

Не стоит критиковать то, как Англия подошла к игре — даже когда была впереди. Они следовали шаблону, который привёл их к финалу. Ни одна команда не создавала моментов против Англии на протяжении всего турнира. Италия тоже не создала много моментов сегодня. Сколько сейвов сделал Джордан Пикфорд перед серией пенальти?

За исключением игры с Украиной Англия не забивала много голов, но была хорошо организована, ее было трудно обыграть. Но вечер финала оказался слишком большим шагом против прекрасной, опытной команды Италии».


«It’s coming to Rome». Футбол победил – Италия стала чемпионом Европы, и это здорово.

Петр Приходько
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Теги

Италия – Англия

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