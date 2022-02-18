Каррагер: «МЮ совершил ошибку, подписав Роналду. Еще большей ошибкой будет оставить его на следующий сезон»

Криштиану Роналду / Фото: ВВС

Бывший игрок «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер высказался о положении Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед». Его цитирует Sky Sports.

Я знаю, насколько спорно это звучит. Легко перечислить множество великолепных качеств Роналду, которые делают его одним из величайших игроков, которых мы видели.

Он остается одним из лучших бомбардиров, превратившись в хищника в штрафной, способного забить именно тогда, когда это больше всего нужно его команде – как против «Вильярреала» и «Аталанты».

Мои сомнения по поводу трансфера Роналду, которые я впервые высказал прошлым летом, не отражают его талант и карьеру. Они основаны на очевидном контрасте между индивидуальными навыками, которые он привносит в команду, будучи 37-летним, и тем, как развивается тактика.

Все доходит до такой степени, что сильнейшие европейские команды хотят иметь определенный профиль «девятки», а в некоторых случаях играть без нее.

Учитывая стоимость трансфера такой суперзвезды, как Роналду, с зарплатой примерно 500 тысяч фунтов в неделю – это не очень разумное вложение. Повторюсь: я говорю о данном этапе его карьеры, не окидывая критическим взглядом и все, чего он достиг.

Как могу я или кто-либо другой убедительно критиковать человека, у которого пять побед в Лиге чемпионов и более 800 голов?»