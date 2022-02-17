Каррагер: «Современный футбол намного интереснее чем тот, в который играл я»

Экс-защитник «Ливерпуля» завершил карьеру в 2013-м

Джейми Каррагер / Фото: Twitter

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что современный футбол интереснее того, в который играл он. Его цитирует Daily Mail.

«Когда я играл, мы выиграли Лигу чемпионов, но мы не играли так, как команды играют сейчас. Мы говорим о том, что было 20 лет назад, но игра меняется и двигается вперед, и через 20 лет мы увидим еще одну перемену, и новые молодые тренеры придут с новыми идеями.

Но это глоток свежего воздуха. Это намного интереснее, чем тот футбол, в который играл я. Я помню некоторые игры в европейских турнирах, когда мы просто пытались сыграть со счетом 0:0, и нам было скучно, нам было все равно, насколько зрелищно это выглядит.

Все заключалось в том, чтобы выполнить свою работу. Не думаю, что сегодня футбол такой же. Да, все еще нужно добиваться результатов, но также должно быть и зрелище. Это должно быть интересно».

Напомним, «Ливерпуль» вчера обыграл «Интер» (2:0) на выезде в 1/8 финала Лиги чемпионов.