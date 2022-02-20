Каррагер: «В АПЛ снова началась чемпионская гонка»

«Манчестер Сити» проиграл и подпустил к себе «Ливерпуль»

Фото: Sky Sports

Экс-игрок сборной Англии Джейми Каррагер высказался о чемпионской гонке в АПЛ после того, как «Манчестер Сити» в родных стенах проиграл «Тоттенхэму» (2:3). Его цитирует ВВС.

«Я бы по-прежнему ставил на «Манчестер Сити», поскольку «Ливерпулю» еще предстоит приехать на «Этихад», и я думаю, что матчи «Ливерпуля» могут быть более тяжелыми. Но самое замечательное не только для болельщиков «Ливерпуля», но и для всей страны, что, похоже, снова началась чемпионская гонка. Шесть недель назад мы и не думали, что все так продолжится».

В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Сити» (63 очка) опережает «Ливерпуль» (57 очков) на 6 баллов, но у команды Юргена Клоппа есть матч в запасе. Поэтому по потерянным очкам «Ливерпуль» отстает от «Ман Сити» лишь на 3 балла.