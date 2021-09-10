Каррагер: «Возвращение Роналду может негативно сказаться на «Манчестер Юнайтед»

Сульшеру придется здорово поломать голову над составом

Криштиану Роналду / фото - UEFA

Бывший вице-капитан «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал для портала Goal переход Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед»:

«Я никогда не видел бывших игроков «Манчестер Юнайтед» такими очарованными, как после подписания контракта с Криштиану Роналду. Для них это очень большое событие. Роналду — один из величайших игроков всех времён, в этом нет сомнений. Но я считаю, что его возвращение может негативно сказаться на «Манчестер Юнайтед».

Португалец вернулся в манчестерский клуб спустя 12 лет отсутствия.

Его переход поставил перед тренером «дьяволов» Оле-Гуннаром Сульшером сложную задачу – вписать нападающего в состав своей команды. От трансфера Роналду могут пострадать такие форварды как Эдинсон Кавани, Маркус Рэшфорд и Мэйсон Гринвуд, чье игровое время может существенно уменьшиться.

Также до конца не ясно, поменяется ли роль в команде Бруну Фернандеша, ведь в составе национальной сборной хавбек не показывал эффективной игры рядом с Криштиану.

Напомним, Роналду заявил, что будет давить на тренера Сульшера, чтобы дебютировать в матче с «Ньюкаслом».