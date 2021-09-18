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Карррагер: «Салах заслуживает одну из самых больших зарплат в АПЛ»

Египтянин дважды становился обладателем золотой бутсы АПЛ
Футбол Премьер-Лига (Англия)
18 сентября 17:20
Карррагер: «Салах заслуживает одну из самых больших зарплат в АПЛ»
Мохаммед Салах / фото - Liverpool FC

Бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал для Sky Sports влияние вингера «красных» Мохаммеда Салаха на игру команды:

«Он очень важен, и порой мне жаль Мо, потому что я думаю, что он остается незамеченным применительно к «Ливерпулю». Когда люди говорят о чемпионстве «Ливерпуля», они всегда возвращаются к подписаниям Алиссона и Вирджила ван Дейка. Мо Салах пришел на шесть месяцев раньше [ван Дейка]. Их трое, но все отмечают, что это вратарь и центральный защитник вывели «Ливерпуль» на следующий уровень. А Мо Салах – огромная часть этого.

Нам также не стоит забывать, что Салах играет с правой стороны. Да, он фланговый форвард, но он не играет в центре. Он всегда оказывается на подхвате там, где нужно.

Когда он проводит несколько матчей без гола, кажется, что скоро гол случится, это ведь Мо Салах. Вот так это устроено.

«Ливерпуль» не тратил много денег, как другие команды в летнее трансферное окно, но клуб продлил контракты многих футболистов. Мо Салах – тот, кого еще предстоит переподписать.

Сейчас ему, очевидно, хочется деньжат. И он в своем праве. Удачи ему. Он заслуживает этого. Он заслуживает одну из самых больших зарплат в Премьер-лиге ввиду того, что он сделал с момента перехода в «Ливерпуль», он действительно заслуживает.

Он никогда не бывает травмированным. И год за годом он топ-голеадор. Он такой, вот и все».

С приходом Салаха «скаузеры» смогли взять Лигу чемпионов и впервые за 30 лет стать чемпионами АПЛ.

На счету египтянина 100 голов в английской Премьер лиге за 162 матча. Лишь у трех действующих игроков чемпионата больше забитых мячей – у Ромелу Лукаку (116), Джейми Варди (120) и Харри Кейна (166).

Также 29-летний вингер дважды взял Золотую бутсу АПЛ.

Напомним, Салах сравнялся с Джеррардом по количеству голов на домашнем стадионе «Ливерпуля» в Лиге чемпионов.

Павел Харченко
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