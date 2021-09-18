Карррагер: «Салах заслуживает одну из самых больших зарплат в АПЛ»

Мохаммед Салах / фото - Liverpool FC

Бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал для Sky Sports влияние вингера «красных» Мохаммеда Салаха на игру команды:

Нам также не стоит забывать, что Салах играет с правой стороны. Да, он фланговый форвард, но он не играет в центре. Он всегда оказывается на подхвате там, где нужно.

Когда он проводит несколько матчей без гола, кажется, что скоро гол случится, это ведь Мо Салах. Вот так это устроено.

«Ливерпуль» не тратил много денег, как другие команды в летнее трансферное окно, но клуб продлил контракты многих футболистов. Мо Салах – тот, кого еще предстоит переподписать.

Сейчас ему, очевидно, хочется деньжат. И он в своем праве. Удачи ему. Он заслуживает этого. Он заслуживает одну из самых больших зарплат в Премьер-лиге ввиду того, что он сделал с момента перехода в «Ливерпуль», он действительно заслуживает.

Он никогда не бывает травмированным. И год за годом он топ-голеадор. Он такой, вот и все».