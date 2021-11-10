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Карвахаль: «Желаю Хави удачи, но не в матчах против «Реала»

Каталонцы сильно отстают от лидеров чемпионата Испании
Футбол Примерa (Испания)
11:27
Карвахаль: «Желаю Хави удачи, но не в матчах против «Реала»
Дани Карвахаль / фото - Football Espana

Защитник «Реала» Дани Карвахаль высказался о свисте домашних трибун в адрес мадридцев, а также прокомментировал для Marca назначение Хави на пост главного тренера «Барселоны»:

«Сантьяго Бернабеу» – самый требовательный стадион мира. Мы не так хорошо провели несколько матчей, и стадион дал нам это понять».

Вы считаете, что у «Барсы» нет шансов на победу в Ла Лиге?

«Они не сильно снизились. Когда пришел Зидан, мы отставали от «Барселоны» на 12 очков, но закончили на первом месте. Мы гнались за ними до последней игры».

Вы играли и вместе с Хави, и против него? Что вы думаете о его назначении?

«Это большое изменение. Возвращение такой фигуры наполнит энтузиазмом всех в «Барсе». Хотя он и противник, я желаю ему большой удачи, потому что он мой коллега. Но не в матчах против нас (смеется)».

В «Реале» с уважением говорят о соперниках. Это и Анчелотти, и вы.

«Это зависит и от людей, и от клуба. Мы уважаем всех соперников. Как уже сказал тренер, нас удивляет такое сильное отставание «Барселоны». Но они могут бороться за любой трофей. Уважение необходимо.

У команд случаются успешные и неудачные моменты, но все исходит от уважения».

Карвахаль и Хави немного разминулись в сборной Испании. Экс-хавбек ушел из национальной команды в начале августа 2014-года, а защитник получил свой первый вызов в состав «Фурии Рохи» в конце того же месяца.

После 13-ти туров «Барселона» серьезно отстает от лидеров чемпионской гонки Примеры.

Напомним, Хави уволил двух сотрудников клуба в свой первый день в «Барселоне».

Павел Харченко
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Теги

Реал Мадрид (футбол) Дани Карвахаль Хави Эрнандес

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