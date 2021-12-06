Хет-трик форварда «Мариуполя» испортил «Десне» камбэк с 0:2
Кащук – о хет-трике «Десне»: «Один из лучших моих матчей»
Голы нападающего принесли «Мариуполю» важное очко
Алексей Кащук / Фото - ФК Мариуполь
Нападающий «Мариуполя» Алексей Кащук прокомментировал в эфире телеканала «Футбол» свой хет-трик в матче 17-го тура украинской Премьер-лиги против «Десны» (3:3).
Получилась хорошая игра с сильным соперником. «Мариуполь» стремился победить, но и ничья, учитывая, что мы отыгрались в самом конце матча, тоже для нас в копилку.
Первые 10 – 15 минут пришлось привыкать к газону. Но потом, считаю, мы показали достойный футбол, также, как и «Десна».
Это был один из лучших моих матчей за «Мариуполь». Я атакующий игрок, моя задача забивать. Рад, что два мои мяча помогли «Мариуполю» заработать в Чернигове очко.
Ранее экс-арбитр FIFA оценил эпизод со спорным отмененным голом «Мариуполя» в прошлом матче.
Комментарии 0