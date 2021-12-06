Кащук – о хет-трике «Десне»: «Один из лучших моих матчей»

Алексей Кащук / Фото - ФК Мариуполь

Нападающий «Мариуполя» Алексей Кащук прокомментировал в эфире телеканала «Футбол» свой хет-трик в матче 17-го тура украинской Премьер-лиги против «Десны» (3:3).

Первые 10 – 15 минут пришлось привыкать к газону. Но потом, считаю, мы показали достойный футбол, также, как и «Десна».

Это был один из лучших моих матчей за «Мариуполь». Я атакующий игрок, моя задача забивать. Рад, что два мои мяча помогли «Мариуполю» заработать в Чернигове очко.