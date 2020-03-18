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Каштру: «Гол «Ромы» практически выбросил нас из соревнования»

Тренер «Шахтера» – о вылете из Лиги Европы
Футбол Лига Европы UEFA
18 марта 23:19
Каштру: «Гол «Ромы» практически выбросил нас из соревнования»
Луиш Каштру / Фото: shakhtar.com

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру прокомментировал вылет команды из Лиги Европы и поражение от «Ромы» (1:2) во втором матче.

Мы чувствовали большую несправедливость во всем, что произошло. Но мы можем говорить глобально. Первый тайм был сбалансированным в Риме с некоторым доминированием «Ромы», было 0:1.

Второй тайм в Риме мы начали хорошо, доминировали до второго пропущенного, мы создавали моменты, контролировали. К сожалению, не забили в Риме.

В Киеве в первом тайме мы полностью доминировали. Было огромное количество моментов, которые можно было реализовывать. Почувствовали некоторую несправедливость в перерыве, потому что мы нанесли 4 удара, 70% владения мячом, много выигранных единоборств, правильное позиционирование команды с выполнением установки.

Во втором тайме гол «Ромы» практически выбросил нас из соревнования. Психологическая составляющая заставляет нас терять уверенность. У нас была возможность среагировать, но не добились результата, которого хотели.

Не выиграли. А потом еще гол плюс пенальти на Матвиенко, который мог привести матч к ничьей, если бы его поставили. Поздравляю «Рому» и желаю большой удачи в будущем».

«

При первом пропущенном в штрафной было много игроков «Шахтера», но не сумели помешать Майоралю забить. Это индивидуальная или коллективная ошибка?

«Практически всегда, когда есть гол в наши ворота, это коллективная ошибка. В этом случае заполнение штрафной было неправильно выполнено нами. Мы не смогли избежать этого мяча».

После первого пропущенного «Шахтер» еще бежал, но после второго – остановился. Согласны?

«Согласен с накопленной физической усталостью плюс психологической. Потому что все проходит для нас не лучшим образом. У нас очень много моментов, когда удача от нас отворачивается. А мы знаем, что удача – важная составляющая в футболе.

Происходят такие вещи, как второй гол «Ромы», который практически убил все наши надежды, чтобы добиться преимущества хотя бы в этом матче. Мы знали, что у них очень сильная оборона. Играя против так хорошо организованной команды в обороне, где три центрбека, крайние садятся, 3-5-1-1.

«Рома» уже почувствовала, что выиграет. Так и было. Мы почувствовали, что проигрываем. Так и случилось».

Не выпускать Тайсона – решение после первого пропущенного? Или это дисциплинарные санкции?

«Все, что касается дисциплинарных санкций – решается внутри команды. Если произошла дисциплинарная проблема – все решится внутри команды».

Какая причина, почему не вышел Тайсон?

«Потому что вышел Коноплянка, а я не могу провести больше. Мы провели 5 замен, 6 не могу».

В УПЛ «Шахтер» идет 2-в таблице.

Источник: footballua.tv
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Луиш Каштру Шахтер Донецк Рома (Рим)

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