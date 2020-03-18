Каштру: «Гол «Ромы» практически выбросил нас из соревнования»

Луиш Каштру / Фото: shakhtar.com

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру прокомментировал вылет команды из Лиги Европы и поражение от «Ромы» (1:2) во втором матче.

Второй тайм в Риме мы начали хорошо, доминировали до второго пропущенного, мы создавали моменты, контролировали. К сожалению, не забили в Риме.

В Киеве в первом тайме мы полностью доминировали. Было огромное количество моментов, которые можно было реализовывать. Почувствовали некоторую несправедливость в перерыве, потому что мы нанесли 4 удара, 70% владения мячом, много выигранных единоборств, правильное позиционирование команды с выполнением установки.

Во втором тайме гол «Ромы» практически выбросил нас из соревнования. Психологическая составляющая заставляет нас терять уверенность. У нас была возможность среагировать, но не добились результата, которого хотели.

Не выиграли. А потом еще гол плюс пенальти на Матвиенко, который мог привести матч к ничьей, если бы его поставили. Поздравляю «Рому» и желаю большой удачи в будущем».