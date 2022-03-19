Каштру: «Мировым лидерам и политикам должно быть стыдно за то, что они до сих пор не остановили войну в Украине»

Экс-тренер «Шахтера» поддержал нашу страну в кровавой бойне с российскими террористами

Луиш Каштру / Фото: ФК Шахтер

Бывший тренер «Шахтера» Луиш Каштру высказался о кровавой войне в Украине, которую затеяла террористическая россия. Специалиста цитирует португальское издание Mais Futebol.

«То, что показывают по телевизору сообщения от друзей в Киеве, заставляют задуматься. Как это может произойти со страной, так любящей свободу, в четырехмиллионном городе, столь открытом для мира? Я об этом думаю, тем более что каждую секунду появляются новые данные. Я думаю об этой бессмысленной войне, которую можно объяснить только отчаянным стремлением к власти и игнорированием ценности человеческой жизни.

В Украине жизнь была вполне нормальной. Я никогда не испытывал ни малейшей неуверенности, ни малейшего страха. Мы говорили о напряжении с Россией, но в конце концов это не было величайшим беспокойством. Мы всегда говорили о пророссийском и антироссийском, но это не мешало нам жить. Мы знали, что есть опасность, но никто ее не представлял.

Мировым политикам и лидерам должно быть стыдно за происходящее. Они не должны сейчас говорить об экономике или о другом. Ничто не может быть важнее мира. Я шокирован происходящим, но еще больше удивлен, что мы не можем остановить это безумие.

Мы постоянно говорим, что делаем все возможное, но это не так. На этой неделе я видел президентов Польши, Чехии и Словении в Киеве. Пусть другие тоже поднимутся со своих мест. Достаточно! Они здесь не только для того, чтобы решать мелкие проблемы повседневной жизни».

Ранее стало известно о смерти экс-игрока «Шахтера» в оккупированном Донецке.