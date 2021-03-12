«Рома» Фонсеки на своем поле крупно переиграла «Шахтер»
Каштру: «Начали доминировать во втором тайме, но после двух пропущенных игра отключилась»
Наставник «горняков» считает результат несправедливым
Луиш Каштру / Фото: shakhtar.com
Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру прокомментировал телеканалу «Футбол» результат матча с «Ромой» в 1/8 финала Лиги Европы:
Сбалансированная игра во втором тайме, у обеих команд были моменты. Во втором тайме мы начали доминировать. Были моменты, чтобы забить гол, но «Рома» убила игру за 4 минуты.
Что произошло в эти 4 минуты?
Мы пропустили гол с углового. Во время второго пропущенного мяча арбитр вроде бы должен был дать свисток. На тот момент игра отключилась, разбалансировалась. Это были фатальные 4 минуты. Результат очень несправедлив.
Мы хотели контролировать игру. Этот этап турнира состоит из двух матчей, поэтому мы хотели забить.
Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Шахтер» − «Рома» пройдет 18 марта в 19:55.
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