Каштру назвал главную ошибку «Шахтера» в матче с «Ромой»

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру после проигрышного первого матча 1/8 финала Лиги Европы против «Ромы» (0:3) рассказал о главной ошибке «горняков» в римском поединке.

Думаю, что результат по сегодняшней игре не до конца справедлив и совершенно не показывает того, что было. В первом тайме была достаточно сбалансированная игра. Но статистика – это статистика, в данный момент она ничего не значит, все смотрят на результат. Но если говорить о 60% держания мяча, об атаках, которые мы провели… К сожалению, как я уже сказал, не смогли реализовать ни одного из моментов, которые создали.

Мы сегодня играли против «Ромы», которая действует с линией из пяти защитников. Понимали, что наше преимущество будет именно в начале атаки. Потом наши вингеры должны были располагаться между линий соперника, таким образом открывая зоны для развития наших атак, что не всегда удачно удавалось.

У «Ромы» также не было большого объема атакующей работы в первом тайме. Стратегически мы хотели с самого начала матча отбирать мяч у соперника, не давать ему проходить в те зоны, которые мы считали опасными для нас.

«Рома» также в течение всего поединка не создала огромного количества моментов, если говорить о развитии игры именно от ворот до наших ворот. Они забили один мяч после аута, и также в первом тайме был один момент, когда они могли забивать после углового. В первом тайме мы не смогли показать ту атакующую игру, которую планировали, по сравнению со вторым таймом.