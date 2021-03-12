Каштру назвал главную ошибку «Шахтера» в матче с «Ромой»
«Горняки» разгромно уступили в Риме
Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру после проигрышного первого матча 1/8 финала Лиги Европы против «Ромы» (0:3) рассказал о главной ошибке «горняков» в римском поединке.
Самая большая ошибка в том, что мы не реализовали четыре явных момента, которые создали. Мы хотели, и работали, и делали все для того, чтобы забивать мячи здесь, на выезде. Это было очень важно. И, конечно же, нужно было избежать трех пропущенных мячей.
Думаю, что результат по сегодняшней игре не до конца справедлив и совершенно не показывает того, что было. В первом тайме была достаточно сбалансированная игра. Но статистика – это статистика, в данный момент она ничего не значит, все смотрят на результат. Но если говорить о 60% держания мяча, об атаках, которые мы провели… К сожалению, как я уже сказал, не смогли реализовать ни одного из моментов, которые создали.
Мы сегодня играли против «Ромы», которая действует с линией из пяти защитников. Понимали, что наше преимущество будет именно в начале атаки. Потом наши вингеры должны были располагаться между линий соперника, таким образом открывая зоны для развития наших атак, что не всегда удачно удавалось.
У «Ромы» также не было большого объема атакующей работы в первом тайме. Стратегически мы хотели с самого начала матча отбирать мяч у соперника, не давать ему проходить в те зоны, которые мы считали опасными для нас.
«Рома» также в течение всего поединка не создала огромного количества моментов, если говорить о развитии игры именно от ворот до наших ворот. Они забили один мяч после аута, и также в первом тайме был один момент, когда они могли забивать после углового. В первом тайме мы не смогли показать ту атакующую игру, которую планировали, по сравнению со вторым таймом.
Ранее защитник «оранжево-черных» Исмаили заявил, что вина в первом пропущенном мяче лежит на нем.
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