Каштру раскрыл причину, по которой ушел из «Шахтера» и уехал в Катар

Луиш Каштру / фото - FootBoom

Бывший тренер донецкого «Шахтера» Луиш Каштру объяснил, почему он весной этого года покинул украинский клуб. Португальского специалиста цитирует Rádio Renascença.

Я много думал о приглашении «Аль-Духаиля», и я его принял, так как для меня было вызовом стать чемпионом в Катаре и сыграть в Лиге чемпионов АФК. Это даже более сложный вызов, так как это нужно будет сделать без игроков сборной Катара.

Я останусь в Катаре до конца этого сезона, а затем приму вызов от той стороны, которой буду нужен. Я не расставляю приоритеты, потому что в футболе все происходит внезапно. Я думаю, что нахожусь на пике карьеры, потому что у меня есть психологическая стабильность и способность выполнять свою работу. Я чувствую всю эту энергию на поле в руководстве командой, на тренировках и в игре.

Чувствую себя хорошо и готов ко всем испытаниям, даже быть безработным, если таково мое будущее. Я не ставлю задач. Но когда мы получаем предложения, мы обязаны их тщательно проанализировать. Я не анализировал возвращение в Португалию, потому что я был за пределами страны последние три года».