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Каштру раскрыл причину, по которой ушел из «Шахтера» и уехал в Катар

Португалец провел в Украине два года
Футбол Украинская Премьер-лига
11:44
Каштру раскрыл причину, по которой ушел из «Шахтера» и уехал в Катар
Луиш Каштру / фото - FootBoom

Бывший тренер донецкого «Шахтера» Луиш Каштру объяснил, почему он весной этого года покинул украинский клуб. Португальского специалиста цитирует Rádio Renascença.

«Я решил поехать в Катар, потому что не испытывал интереса к тому, чтобы остаться в «Шахтере». Они пошли другим путем, и мне пришлось его принять. Когда я почувствовал, что не останусь в «Шахтере», я открыл предложения, чтобы понять, каким может быть мое будущее. 

Я много думал о приглашении «Аль-Духаиля», и я его принял, так как для меня было вызовом стать чемпионом в Катаре и сыграть в Лиге чемпионов АФК. Это даже более сложный вызов, так как это нужно будет сделать без игроков сборной Катара.

Я останусь в Катаре до конца этого сезона, а затем приму вызов от той стороны, которой буду нужен. Я не расставляю приоритеты, потому что в футболе все происходит внезапно. Я думаю, что нахожусь на пике карьеры, потому что у меня есть психологическая стабильность и способность выполнять свою работу. Я чувствую всю эту энергию на поле в руководстве командой, на тренировках и в игре. 

Чувствую себя хорошо и готов ко всем испытаниям, даже быть безработным, если таково мое будущее. Я не ставлю задач. Но когда мы получаем предложения, мы обязаны их тщательно проанализировать. Я не анализировал возвращение в Португалию, потому что я был за пределами страны последние три года».

Каштру руководил «горняками» с 2019-го по 2021-й год, пока не истек его контракт с донецким клубом.

Ему на замену пришел Роберто Де Дзерби, уже успевший выиграть свой первый трофей с «Шахтером» – Суперкубок Украины.

Напомним, ранее Михаил Мудрик заявил, что Пауло Фонсека успел научить его большему, чем Каштру.

Павел Харченко
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Теги

Шахтер Донецк Луиш Каштру

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