Каштру раскрыл причину, по которой ушел из «Шахтера» и уехал в Катар
Бывший тренер донецкого «Шахтера» Луиш Каштру объяснил, почему он весной этого года покинул украинский клуб. Португальского специалиста цитирует Rádio Renascença.
«Я решил поехать в Катар, потому что не испытывал интереса к тому, чтобы остаться в «Шахтере». Они пошли другим путем, и мне пришлось его принять. Когда я почувствовал, что не останусь в «Шахтере», я открыл предложения, чтобы понять, каким может быть мое будущее.
Я много думал о приглашении «Аль-Духаиля», и я его принял, так как для меня было вызовом стать чемпионом в Катаре и сыграть в Лиге чемпионов АФК. Это даже более сложный вызов, так как это нужно будет сделать без игроков сборной Катара.
Я останусь в Катаре до конца этого сезона, а затем приму вызов от той стороны, которой буду нужен. Я не расставляю приоритеты, потому что в футболе все происходит внезапно. Я думаю, что нахожусь на пике карьеры, потому что у меня есть психологическая стабильность и способность выполнять свою работу. Я чувствую всю эту энергию на поле в руководстве командой, на тренировках и в игре.
Чувствую себя хорошо и готов ко всем испытаниям, даже быть безработным, если таково мое будущее. Я не ставлю задач. Но когда мы получаем предложения, мы обязаны их тщательно проанализировать. Я не анализировал возвращение в Португалию, потому что я был за пределами страны последние три года».
Каштру руководил «горняками» с 2019-го по 2021-й год, пока не истек его контракт с донецким клубом.
Ему на замену пришел Роберто Де Дзерби, уже успевший выиграть свой первый трофей с «Шахтером» – Суперкубок Украины.
Напомним, ранее Михаил Мудрик заявил, что Пауло Фонсека успел научить его большему, чем Каштру.
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