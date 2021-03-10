Каштру: «Возможно, Фонсека имеет преимущество, зная игроков «Шахтера» изнутри»

Луиш Каштру / фото - пресс-служба дончан

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 Лиги Европы против «Ромы». Наставник отметил, что у тренера команды соперников будет некое преимущество в противостоянии.

«Чтобы изменить игру, мне не нужно менять именно тактическую схему. Есть определенные спецификации в расположении игроков и их динамике. Тактическая схема – всего лишь изначальная расстановка. У нас есть разные варианты игры. Против «Ромы» выберем свой путь, по которому постараемся пройти, вскрыть нужные зоны и постараться добраться к воротам соперника. Мы можем поменять тактическую схему, но это не самое главное. Команда выйдет на поле, чтобы добиться положительного результата, а в Киеве смогли с успехом пройти в 1/4 финала. Фонсека оставил мне фантастических игроков, коллектив, команду, которая выигрывала титулы, за которые клуб любят болельщики. Оставил отличную администрацию, которая старается делать все, чтобы клуб чувствовал себя комфортно и имел условия для работы. Когда уходит такой тренер, как Фонсека, выиграв несколько титулов, остается чувство, что все скучают по нему».

Что будет важнее завтра: хорошая защита или попытка забить гол на выезде?

«Важно выполнить стратегию на матч. Важно быть очень дисциплинированными и внимательными. Прекрасно знаем, что этот этап состоит из двух матчей, а завтра лишь первый из них. Постараемся все сделать, чтобы забить голы «Роме». И постараемся не подпускать соперника к нашим воротам. Нужно будет закрывать некоторые зоны, которые важны будут для атак «Ромы». И вскрывать зоны, которые нам нужны, чтобы атаковать против такой организованной команды, как «Рома». Каждый матч – совершенно разная история. Прекрасно знаем, чего хочет «Рома», чего хотим мы. Обе команды хотят пройти в 1/4 финала. Завтра встретимся с одним из кандидатов на победу в ЛЕ. Важно быть очень внимательными и подойти к матчу очень серьезно. Иногда приходится ставить тех игроков, где соперник тебе позволяет. Но с другой стороны нужно показывать свою игру. Думаю, завтра будет очень дисциплинированная тактическая война».

Фонсека знает основные недостатки команды. Для вас это проблема? Или «Шахтер» за это время достаточно изменился?

«У тренеров перед каждым матчем есть полностью разобранный соперник. Есть видео с коллективными действиями, индивидуальными, по секторам, флангам. Мы прекрасно знаем, что делает соперник. Но часто то, что мы не знаем, это ментальное состояние команды. Как команда реагирует на плохие моменты, как ребята реагируют на слабости. Возможно, у Фонсеки здесь есть преимущество. Он знает игроков, их поведение, ментальный настрой. Решающий ли это фактор? Кто знает. Думаю, нет. Я как тренер очень доверяю своим игрокам. Важно, как ребята выполняют свои задачи в поле. Абсолютно уверен в своих игроках. Всегда им говорю, что можем выиграть, играя против любого соперника на любом стадионе мира. Это преимущество, которое есть, ребята всегда проводят великолепную работу. Может, есть преимущество Фонсеки лишь в том, что он знает наших игроков изнутри».

Команда уже восстановила свою лучшую форму?

« Команды всегда растут, от сезона к сезону. Верю в работу, что полная отдача своему делу помогает тебе. Это философия жизни. Если вы будете в своей профессии выкладываться на все 100%. Да, будут плохие дни. Но ваши возможности будут расти, вы будете все продуктивнее. Мы всегда хотим, чтобы болельщики были на стадионе. За 1,5 года, что я в клубе, даже в сложных матчах на выезде против «Аталанты», «Ман Сити», «Бенфики», загребского «Динамо». Несмотря, что мы были на выезде, наши болельщики создавали великолепную атмосферу на стадионе. Мы могли показывать себя успешно. Хотим фанатов на трибунах всегда. Это сердце игры. Они важны в каждом матче. Нам будет очень важно, если фаны заполнят «Олимпийский» в ответном матче».

Пауло Фонсека, в свою очередь, заявил, что не любит играть против своих бывших команд.

XSPORT проведет трансляцию встречи «Шахтера» и «Ромы» 11 марта в 22:00. Также будет доступна видео-трансляция матча.