Каштру: «Все матчи до конца чемпионата для «Шахтера» будут решающими, но не все зависит от нас»

«Горняки» отстают от «Динамо» на 4 очка

Луиш Каштру / Фото: Динамомания

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру прокомментировал победу над «Десной» (4:0), а также высказался о грядущих матчах команды в УПЛ. Слова специалиста приводит пресс-служба «горняков».

«Мы прекрасно знаем, что все матчи, которые нам предстоят до конца чемпионата, будут решающими – все они важны без исключения.

Мы знаем, что мы не на первом месте сейчас в турнирной таблице и знаем, что нужно очень много работать, чтобы туда добраться.

Кроме того, мы не зависим только от самих себя.

Несколько недель назад «Десна» сыграла вничью с «Динамо» – это хорошо отражает класс этой команды. Мы знали, что победа будет сложной, но также очень важной в гонке за первое место».

