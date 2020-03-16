Ключевой защитник «Ромы» пропустит ответную игру с «Шахтером»
Каштру: «Все матчи до конца чемпионата для «Шахтера» будут решающими, но не все зависит от нас»
«Горняки» отстают от «Динамо» на 4 очка
16 марта 13:45
Луиш Каштру / Фото: Динамомания
Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру прокомментировал победу над «Десной» (4:0), а также высказался о грядущих матчах команды в УПЛ. Слова специалиста приводит пресс-служба «горняков».
«Мы прекрасно знаем, что все матчи, которые нам предстоят до конца чемпионата, будут решающими – все они важны без исключения.
Мы знаем, что мы не на первом месте сейчас в турнирной таблице и знаем, что нужно очень много работать, чтобы туда добраться.
Кроме того, мы не зависим только от самих себя.
Несколько недель назад «Десна» сыграла вничью с «Динамо» – это хорошо отражает класс этой команды. Мы знали, что победа будет сложной, но также очень важной в гонке за первое место».
В турнирной таблице УПЛ «Шахтер» отстает от «Динамо» на 4 очка.