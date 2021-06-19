Каштру в ближайшее время может возглавить «Фенербахче»
Каштру выбирает между двумя катарскими клубами
От варианта с «Фенербахче» португалец отказался
Фото: shakhtar.com
Бывший тренер «Шахтера» Луиш Каштру возглавит клуб из Катара.
Как сообщает Fotospor, португалец отказался от варианта с «Фенербахче». Стамбульцы в последнее время стухли в переговорах и Каштру решил не ждать.
У него есть предложения от «Аль-Духаиля» и «Аль-Гарафы», между которым наставник никак не может определиться.
Каштру в мае покинул «Шахтер». Его сменил Роберто Де Дзерби.
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