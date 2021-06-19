Каштру выбирает между двумя катарскими клубами

От варианта с «Фенербахче» португалец отказался

Фото: shakhtar.com

Бывший тренер «Шахтера» Луиш Каштру возглавит клуб из Катара.

Как сообщает Fotospor, португалец отказался от варианта с «Фенербахче». Стамбульцы в последнее время стухли в переговорах и Каштру решил не ждать.

У него есть предложения от «Аль-Духаиля» и «Аль-Гарафы», между которым наставник никак не может определиться.

Каштру в мае покинул «Шахтер». Его сменил Роберто Де Дзерби.